В США сравнили число танков у России и НАТО

Американское издание We are the Mighty пишет, что по числу танков Россия превосходит совокупные силы стран НАТО.

Отмечается, что согласно данным сайта Global Firepower, Россия располагает примерно 22 тыс. танков в своём парке, при этом среди европейских стран НАТО наибольший танковый парк у Турции — 3,2 тыс. машин. Уточняется, что всего у стран НАТО, включая США и Канаду, в наличии имеются 18 тыс. танков. 17 августа Россия одержала победу в финальной эстафете «Танкового биатлона».