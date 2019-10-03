Танкисты ВВО отработали на учениях новый тактический приём
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- РИА Новости
«По замыслу новой тактики экипажи танковых и мотострелковых подразделений совершили марш в заданный район, мотострелки высадились вблизи условного населённого пункта и организовали скрытное продвижение в городских условиях», — рассказали в ведомстве.
Во главе группы был разведывательный взвод, проверявший местность на наличие засад, растяжек, мин-ловушек и докладывавший тактическую обстановку в режиме реального времени по средствам радиосвязи.
Специалисты РЭБ задействовали новый комплекс радиоэлектронной борьбы «Борисоглебск-2».
«Танки продвигались по проверенным безопасным маршрутам в тылу мотострелковых групп и оказывали огневую поддержку при внезапном нападении групп условного противника», — добавили в министерстве.
Ранее интернет-издание «Янтарный край» сообщало, что на Прегольской ТЭС в Калининградской области прошли учения спасателей.