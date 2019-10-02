На Прегольской ТЭС прошли учения спасателей

На Прегольской ТЭС в Калининградской области прошли учения спасателей, сообщает «Янтарный край» со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

По сценарию из-за неблагоприятной погоды произошёл разлив дизельного топлива с последующим возгоранием. В результате пожара из строя вышли два энергоблока. Без электроэнергии условно остались 60 тыс. человек.

Силами РСЧС устранены последствия чрезвычайной ситуации и условное возгорание — совместно с сотрудниками пожарной части №6 ООО «Промгазсервис» по охране ТЭЦ-2. Также была организована эвакуация.

В учениях приняли участие 194 человека и 24 единицы техники от РСЧС, в том числе 56 человек личного состава и 14 единиц техники от МЧС России.

Одновременно с практическими действиями в региональном главке развернули оперативный штаб для отработки вопросов межведомственного взаимодействия.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что спасатели провели учения в аэропорту Симферополь.