Спасатели провели учения в аэропорту Симферополь

Спасатели отработали действия при аварийной посадке самолёта в международном аэропорту Симферополь, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

Первыми к месту условного происшествия направились силы и средства поискового и аварийно-спасательного обеспечения полётов аэропорта. Они приступили к ликвидации «возгорания» путём проведения пенной атаки из лафетного ствола автоцистерны.

Одновременно прибыли силы и средства ГУ МЧС России по Республике Крым, которые провели боевое развёртывание и подали пожарный ствол на охлаждение фюзеляжа, а также осуществили операцию по поиску и спасению условных пострадавших, которые были эвакуированы после оказания первой медицинской помощи.

Всего к занятиям привлекли 58 человек и девять единиц спецтехники.

Ранее портал RIA56 сообщал, что спасатели провели тактические учения на территории аэропорта Оренбурга.