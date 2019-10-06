«Билайн» сообщил об утечке базы данных абонентов домашнего интернета
- Reuters
Ранее появилась информация, что база данных 8 млн абонентов проводного интернета «Билайн» хранится в открытом доступе на файлообменниках.
В компании пояснили, что внутренние проверки установили, что часть информации в распространённом архиве действительно содержит данные абонентской базы клиентов фиксированного интернета (ШПД), при этом в компании отметили, что значительная часть информации устарела.
«В конце 2017 года компания зафиксировала утечку части информации о клиентах ШПД вследствие злонамеренных действий ряда лиц», — рассказали в компании.
В «Билайне» подчеркнули, что «были незамедлительно приняты меры по пресечению повторения подобных инцидентов и по привлечению виновных лиц к ответственности».
Ранее сообщалось, что в Сбербанке во время расследования утечки клиентских данных выявили злоумышленника, который попытался похитить информацию.
Эксперт Гарегин Тосунян в беседе с НСН оценил последствия утечки данных банковских клиентов.