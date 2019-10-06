«Билайн» сообщил об утечке базы данных абонентов домашнего интернета

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«Вымпелком» (бренд «Билайн») сообщил об утечке части базы данных абонентов домашнего интернета от 2017 года, передаёт ТАСС.
«Билайн» сообщил об утечке базы данных абонентов домашнего интернета
  • Reuters

Ранее появилась информация, что база данных 8 млн абонентов проводного интернета «Билайн» хранится в открытом доступе на файлообменниках.

В компании пояснили, что внутренние проверки установили, что часть информации в распространённом архиве действительно содержит данные абонентской базы клиентов фиксированного интернета (ШПД), при этом в компании отметили, что значительная часть информации устарела.

«В конце 2017 года компания зафиксировала утечку части информации о клиентах ШПД вследствие злонамеренных действий ряда лиц», — рассказали в компании.

В «Билайне» подчеркнули, что «были незамедлительно приняты меры по пресечению повторения подобных инцидентов и по привлечению виновных лиц к ответственности».

Ранее сообщалось, что в Сбербанке во время расследования утечки клиентских данных выявили злоумышленника, который попытался похитить информацию.

Эксперт Гарегин Тосунян в беседе с НСН оценил последствия утечки данных банковских клиентов.

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