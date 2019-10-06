«Билайн» сообщил об утечке базы данных абонентов домашнего интернета

«Вымпелком» (бренд «Билайн») сообщил об утечке части базы данных абонентов домашнего интернета от 2017 года, передаёт ТАСС.

Ранее появилась информация, что база данных 8 млн абонентов проводного интернета «Билайн» хранится в открытом доступе на файлообменниках.

В компании пояснили, что внутренние проверки установили, что часть информации в распространённом архиве действительно содержит данные абонентской базы клиентов фиксированного интернета (ШПД), при этом в компании отметили, что значительная часть информации устарела.

«В конце 2017 года компания зафиксировала утечку части информации о клиентах ШПД вследствие злонамеренных действий ряда лиц», — рассказали в компании.

В «Билайне» подчеркнули, что «были незамедлительно приняты меры по пресечению повторения подобных инцидентов и по привлечению виновных лиц к ответственности».

Ранее сообщалось, что в Сбербанке во время расследования утечки клиентских данных выявили злоумышленника, который попытался похитить информацию.

Эксперт Гарегин Тосунян в беседе с НСН оценил последствия утечки данных банковских клиентов.