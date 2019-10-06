В Москве из-за полумарафона перекроют ряд улиц

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В Москве из-за проведения полумарафона «Моя столица» в воскресенье, 6 октября, перекроют ряд улиц.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центра организации дорожного движения.

Отмечается, что с 12:00 5 октября до 20:00 6 октября перекрыт парковочный карман на Университетской площади в районе пересечения с улицей Косыгина.

Уточняется, что 6 октября с 8:00 до 20:00 будет перекрыто движение транспорта на участке Университетской площади от Университетского проспекта до улицы Косыгина.

Также сообщается, что с 8:00 до 18:00 6 октября будет перекрыто движение на участке улицы Косыгина от Мосфильмовской улицы до Ленинского проспекта.

16 сентября сообщалось об ограничении движения из-за Московского марафона.

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