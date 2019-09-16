Из-за Московского марафона ограничат движение 22 сентября

Из-за Московского марафона будет ограничено движение 22 сентября, заявили в информационном центре транспортного комплекса.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

С 7:00 до 17:00 перекроют участки улиц Лужники, Хамовнический Вал, Смоленская и Тестовская, а также Лужнецкой, Новодевичьей, Саввинской, Ростовской, Смоленской, Краснопресненской и Пресненской набережных.

Кроме того, будут перекрыты участки 1-го Красногвардейского проезда, улиц Мантулинская, 1905 года, Красная Пресня и Баррикадная, Новинского, Смоленского и Зубовского бульваров, Крымского проезда, улицы Крымский Вал, Калужской площади, улицы Большая Якиманка, Якиманского проезда, улиц Большая Полянка и Серафимовича, Большого Каменного моста.

Ограничения коснутся Софийской, Раушской, Космодамианской набережных, Большого Устьинского моста, Яузского, Покровского, Чистопрудного, Сретенского, Рождественского, Цветного, Петровского, Страстного и Тверского бульваров, участков Тверской улицы.

Перекрытия будут введены в Театральном проезде, на Лубянской, Новой и Старой площадях, в Китайгородском проезде, улицах Лужники и Смоленская.

Их будут снимать по мере прохождения колонны.

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