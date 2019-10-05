В Иркутской области сообщили о состоянии пострадавших при ЧП с катером
- РИА Новости
«Пострадали трое мужчин. С ушибами и переломами их доставили в областную клиническую больницу. Один из них находится в тяжёлом состоянии», — цитирует пресс-службу ТАСС.
Отмечается, что причиной происшествия могло стать опасное маневрирование в тёмное время суток.
Ранее сообщалось, что один человек погиб и четверо пострадали после того, как катер врезался в берег в районе Чертугеевского залива Иркутского водохранилища.
Следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
По предварительным данным, пятеро находившихся на борту пассажиров были в состоянии алкогольного опьянения.