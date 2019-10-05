В Иркутской области сообщили о состоянии пострадавших при ЧП с катером

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Трое пассажиров, пострадавших при ЧП с катером у берега Иркутского водохранилища, госпитализированы с ушибами и переломами. Один из них находится в тяжёлом состоянии, сообщили в региональном Минздраве.
В Иркутской области сообщили о состоянии пострадавших при ЧП с катером
  • РИА Новости

«Пострадали трое мужчин. С ушибами и переломами их доставили в областную клиническую больницу. Один из них находится в тяжёлом состоянии», — цитирует пресс-службу ТАСС.

Отмечается, что причиной происшествия могло стать опасное маневрирование в тёмное время суток.

Ранее сообщалось, что один человек погиб и четверо пострадали после того, как катер врезался в берег в районе Чертугеевского залива Иркутского водохранилища.

Следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

По предварительным данным, пятеро находившихся на борту пассажиров были в состоянии алкогольного опьянения.

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