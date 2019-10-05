В Иркутской области катер с пятью пассажирами врезался в берег

В районе Чертугеевского залива Иркутского водохранилища катер с пятью пассажирами врезался в берег. В результате происшествия один человек погиб.

Об этом сообщает Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК России.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности»)», — указывается в заявлении.

По данным следствия, на борту судна находились пять человек в состоянии алкогольного опьянения. В результате столкновения один человек погиб, а четверо получили телесные повреждения различной степени тяжести.

В настоящее время по факту происшествия проводится комплекс следственных действий.

Ранее шесть человек, в том числе пятеро детей, получили травмы различной степени тяжести в результате столкновения катера с береговой линией в Тверской области.