При пожаре в многоэтажном доме Ростова-на-Дону погиб человек
«Эвакуированы 80 человек. Один мужчина погиб, один спасён», — цитирует представителя ведомства РИА Новости.
Информация о пожаре на площади 15 кв. м в доме на улице Ерёменко поступила спасателям в 7:25.
В 8:03 пожар был ликвидирован.
Ранее сообщалось о четырёх погибших при пожаре в частном доме в Тольятти.
В сентябре портал Novostivolgograda.ru передавал, что в Волгограде проводят проверку по факту гибели трёх человек при пожаре в дачном доме, где находилась баня.