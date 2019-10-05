При пожаре в многоэтажном доме Ростова-на-Дону погиб человек

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В Западном микрорайоне Ростова-на-Дону произошёл пожар в девятиэтажном доме, в результате которого погиб мужчина. Спасатели эвакуировали из дома 80 жильцов, сообщили в региональном главке МЧС России.

«Эвакуированы 80 человек. Один мужчина погиб, один спасён», — цитирует представителя ведомства РИА Новости.

Информация о пожаре на площади 15 кв. м в доме на улице Ерёменко поступила спасателям в 7:25.

В 8:03 пожар был ликвидирован.

Ранее сообщалось о четырёх погибших при пожаре в частном доме в Тольятти.

В сентябре портал Novostivolgograda.ru передавал, что в Волгограде проводят проверку по факту гибели трёх человек при пожаре в дачном доме, где находилась баня.

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