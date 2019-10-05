Четыре человека погибли при пожаре в Самарской области
Об этом сообщает региональное отделение МЧС.
Отмечается, что площадь пожара составила 40 кв. м.
«В результате пожара погибли четыре человека, личности устанавливаются», — указывается в заявлении.
Уточняется, что детей среди погибших нет.
К ликвидации пожара привлекались 18 человек личного состава и четыре единицы техники.
Ранее один человек погиб, ещё четверо, включая двоих детей, пострадали в результате пожара в 17-этажном жилом доме на юго-западе Москвы.
В августе URA.RU сообщало, что в Курганской области организовали доследственную проверку по факту гибели трёх человек при пожаре.