Четыре человека погибли при пожаре в Самарской области

Четыре человека погибли в результате возгорания, которое произошло в частном жилом доме в городе Тольятти Самарской области.

Об этом сообщает региональное отделение МЧС.

Отмечается, что площадь пожара составила 40 кв. м.

«В результате пожара погибли четыре человека, личности устанавливаются», — указывается в заявлении.

Уточняется, что детей среди погибших нет.

К ликвидации пожара привлекались 18 человек личного состава и четыре единицы техники.

Ранее один человек погиб, ещё четверо, включая двоих детей, пострадали в результате пожара в 17-этажном жилом доме на юго-западе Москвы.

В августе URA.RU сообщало, что в Курганской области организовали доследственную проверку по факту гибели трёх человек при пожаре.