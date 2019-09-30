Два ребёнка погибли при пожаре в жилом доме Иркутской области

Две трёхлетние девочки погибли в результате возгорания в частном жилом доме в посёлке Табарсук Иркутской области.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.

«На момент прибытия из районного центра пожарных подразделений внутри дома происходило интенсивное горение, также горела кровля по всей площади. В ходе тушения пожара внутри дома были обнаружены двое погибших детей — трёхлетние девочки-сёстры», — указывается в заявлении.

По данным ведомства, 29-летняя мать оставила детей одних в доме на некоторое время, а когда вернулась, то здание уже горело. Она попыталась спасти девочек, но не смогла попасть внутри и получила травму руки. Её саму спас брат, проживавший по соседству.

Ранее один человек погиб, ещё четверо, включая двоих детей, пострадали в результате пожара в 17-этажном жилом доме на юго-западе Москвы.

В августе URA.RU сообщало, что в Курганской области организовали доследственную проверку по факту гибели трёх человек при пожаре.