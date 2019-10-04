Власти Екатеринбурга поручили начать проектирование второй линии метро
- РИА Новости
Как отметил Высокинский, строительство этой ветки рассматривается как один из главных подарков к 300-летию города.
«Власти готовят серьёзную презентацию на федеральном уровне, чтобы претендовать на финансирование из средств федерального бюджета, поскольку только областной и местный бюджеты не справятся с такой нагрузкой», — сказал он.
Ранее сообщалось, что на работы планируется потратить 73,75 млрд рублей с 2019 по 2023 год.
НСН сообщала, что китайская корпорация CRCC инвестирует в развитие ТПУ «Мичуринский проспект» в Москве.