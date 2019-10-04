Власти Екатеринбурга поручили начать проектирование второй линии метро

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление о подготовке проектов планировки и межевания территории для строительства второй линии метро. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Как отметил Высокинский, строительство этой ветки рассматривается как один из главных подарков к 300-летию города.

«Власти готовят серьёзную презентацию на федеральном уровне, чтобы претендовать на финансирование из средств федерального бюджета, поскольку только областной и местный бюджеты не справятся с такой нагрузкой», — сказал он.

Ранее сообщалось, что на работы планируется потратить 73,75 млрд рублей с 2019 по 2023 год.

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