Власти Екатеринбурга поручили начать проектирование второй линии метро

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Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление о подготовке проектов планировки и межевания территории для строительства второй линии метро. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
Власти Екатеринбурга поручили начать проектирование второй линии метро
  • РИА Новости

Как отметил Высокинский, строительство этой ветки рассматривается как один из главных подарков к 300-летию города.

«Власти готовят серьёзную презентацию на федеральном уровне, чтобы претендовать на финансирование из средств федерального бюджета, поскольку только областной и местный бюджеты не справятся с такой нагрузкой», — сказал он.

Ранее сообщалось, что на работы планируется потратить 73,75 млрд рублей с 2019 по 2023 год.

НСН сообщала, что китайская корпорация CRCC инвестирует в развитие ТПУ «Мичуринский проспект» в Москве.

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