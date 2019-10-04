В Госдуме оценили планы по запуску РЛС предупреждения о ракетном нападении в Арктике

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Заместитель председателя комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Владимир Пушкарёв в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал сообщение о том, что две новые станции предупреждения о ракетном нападении должны заработать в Коми и Мурманской области на севере европейской России в 2022 году.
В Госдуме оценили планы по запуску РЛС предупреждения о ракетном нападении в Арктике
  • РИА Новости

Как отметил депутат, такие комплексы есть в разных регионах страны и предназначены они для повышения обороноспособности.

«Национальная безопасность очень важна. И защищать нужно не только Арктику, но и все другие территории страны», — сказал Пушкарёв.

Он также отметил сложные климатические условия северного региона, что требует усиленной подготовки специалистов, работающих там, в том числе военных.

Ранее капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин оценил новый российский головной универсальный атомный ледокол «Арктика».

В конце 2018 года профессор Дипломатической академии МИД России Владимир Штоль в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил важность проекта развития Северного морского пути.

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