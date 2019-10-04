Исмаилов раскритиковал слова Емельяненко о незрелищности боёв MMA

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Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов отреагировал на интервью Александра Емельяненко, в котором тот высказал мнение, что стоит уделять меньше внимания борьбе в поединках MMA, так как она не очень зрелищна.
Исмаилов раскритиковал слова Емельяненко о незрелищности боёв MMA
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«Очень надеялся, что никогда не услышу подобной чуши от профессионального спортсмена», — написал Исмаилов в своём Instagram.

По его мнению, смешанные единоборства уже давно являются особенным видом, который любят за то, какой он есть.

«Поединок не зрелищный не потому, что тебя повалили, а потому, что ты не можешь встать! Ищи возможности, а не оправдания! Когда слышишь «MMA», имей в виду всё, а не что-то отдельное», — добавил Исмалов.

Напомним, что Емельяненко выразил желание создать свой промоушен Universal World Fight, в котором поединок должен будет состоять из трёх раундов. Первый раунд спортсмены проведут в стойке, второй — в борьбе с ограничением в 30 секунд на приём в партере, а в третьем раунде будет разрешено всё. 

Ранее Емельяненко рассказал о потасовке с Михаилом Кокляевым в Москве.

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