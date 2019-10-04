Мосгорсуд признал законным приговор Владиславу Синице

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Мосгорсуд подтвердил законность приговора блогеру Владиславу Синице, который был осуждён на пять лет колонии за пост в Twitter, истолкованный как призыв к насилию над детьми силовиков.
Мосгорсуд признал законным приговор Владиславу Синице
  • © Алексей Куденко
  • РИА Новости

«Приговор Пресненского суда Москвы... оставить без изменений, апелляционные жалобы защиты и самого Синицы — без удовлетворения», — приводит Интерфакс слова судьи.

Синица был приговорён к пяти годам колонии общего режима по обвинению в экстремизме.

Его пост в Twitter был трактован как призыв убивать детей сотрудников правоохранительных органов. 

Как отмечал глава Росгвардии Виктор Золотов, Синица заслуживает более строгого наказания.

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