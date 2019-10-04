Мосгорсуд признал законным приговор Владиславу Синице
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- РИА Новости
«Приговор Пресненского суда Москвы... оставить без изменений, апелляционные жалобы защиты и самого Синицы — без удовлетворения», — приводит Интерфакс слова судьи.
Синица был приговорён к пяти годам колонии общего режима по обвинению в экстремизме.
Его пост в Twitter был трактован как призыв убивать детей сотрудников правоохранительных органов.
Как отмечал глава Росгвардии Виктор Золотов, Синица заслуживает более строгого наказания.