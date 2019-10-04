Сторожевой корабль ЧФ возвращается из Средиземного моря в Севастополь

Сторожевой корабль «Пытливый» Черноморского флота возвращается из Средиземного моря в Севастополь. В настоящее время он проходит проливы Дарданеллы и Босфор.

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РИА Новости

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота. В дальней морской зоне «Пытливый» выполнял задачи в составе постоянной группировки ВМФ. В частности, экипаж осуществил комплекс различных корабельных боевых учений по противовоздушной обороне, ведению морского боя, поиску и уничтожению подлодок. Прибытие корабля в Севастополь намечено на 5 октября. В августе «ПолитЭксперт» сообщал, что военные России и Монголии провели тренировку в рамках манёвров «Селенга-2019».