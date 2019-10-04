Сторожевой корабль ЧФ возвращается из Средиземного моря в Севастополь
- © Сергей Петросян
- РИА Новости
Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота.
В дальней морской зоне «Пытливый» выполнял задачи в составе постоянной группировки ВМФ.
В частности, экипаж осуществил комплекс различных корабельных боевых учений по противовоздушной обороне, ведению морского боя, поиску и уничтожению подлодок.
Прибытие корабля в Севастополь намечено на 5 октября.
В августе «ПолитЭксперт» сообщал, что военные России и Монголии провели тренировку в рамках манёвров «Селенга-2019».