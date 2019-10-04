Крейсеры «Александр Невский» и «Владимир Мономах» провели совместные учения

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Крейсеры «Александр Невский» и «Владимир Мономах» приняли участие в учениях у берегов Камчатки, сообщает «Взгляд» со ссылкой на сайт Минобороны.
Крейсеры «Александр Невский» и «Владимир Мономах» провели совместные учения
  • © Сергей Мамонтов
  • РИА Новости

«Экипажи подводных стратегических крейсеров одного проекта разыграли дуэльную ситуацию, в ходе которой тренировались атаковать и контратаковать подводную лодку при двустороннем применении оружия и гидроакустических средств», — заявили в ведомстве.

«Александр Невский» обнаружил подлодку условного противника, занял позицию и атаковал цель практической торпедой, а затем провёл послезалповое маневрирование.

Со своей стороны, «Владимир Мономах» выполнил манёвр уклонения от торпеды и реализовал весь алгоритм действий при контратаке (кроме практического применения торпедного оружия).

В августе «ПолитЭксперт» сообщал, что военные России и Монголии провели тренировку в рамках манёвров «Селенга-2019».

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