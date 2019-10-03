На западе Москвы создадут новый велопешеходный маршрут

На западе столицы создадут новый велопешеходный маршрут. Он свяжет парк «Фили» с Мнёвниковской поймой и Гребным каналом в Крылатском. Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Решение о подготовке проекта приняла градостроительно-земельная комиссия во главе с мэром Сергеем Собяниным.

Запланировано строительство двух пешеходных мостов через Москву-реку. Один из них, 250-метровый, разместят между парком «Фили» и Мнёвниковской поймой, второй, 200-метровый, возведут между Мнёвниковской и Татаровской поймами.

На территории Мнёвниковской поймы разместят 500-метровую пешеходную улицу. Помимо этого, участок пешеходной набережной появится на северо-западном берегу поймы. Его длина составит 840 м.

Общая длина нового маршрута будет порядка двух километров.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье отремонтировали около 370 уличных фонарей с начала года.