На западе Москвы создадут новый велопешеходный маршрут
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Решение о подготовке проекта приняла градостроительно-земельная комиссия во главе с мэром Сергеем Собяниным.
Запланировано строительство двух пешеходных мостов через Москву-реку. Один из них, 250-метровый, разместят между парком «Фили» и Мнёвниковской поймой, второй, 200-метровый, возведут между Мнёвниковской и Татаровской поймами.
На территории Мнёвниковской поймы разместят 500-метровую пешеходную улицу. Помимо этого, участок пешеходной набережной появится на северо-западном берегу поймы. Его длина составит 840 м.
Общая длина нового маршрута будет порядка двух километров.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье отремонтировали около 370 уличных фонарей с начала года.