В Москве арестовали сына вице-президента МТС после погони 

Головинский суд Москвы арестовал на десять суток сына вице-президента МТС Алана Ибрагимова после попытки скрыться от сотрудников ГИБДД. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя суда.

«Суд признал Ибрагимова виновным по ч. 1 ст. 19.3 КоАП («Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции») и назначил наказание в виде административного ареста сроком на десять суток», — заявили в суде.

В мае в Москве другой нарушитель во время погони сбил сотрудника ГИБДД, полицейского госпитализировали.

Нарушителя в результате задержали, по факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело.