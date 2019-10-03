В Москве арестовали сына вице-президента МТС после погони
- РИА Новости
«Суд признал Ибрагимова виновным по ч. 1 ст. 19.3 КоАП («Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции») и назначил наказание в виде административного ареста сроком на десять суток», — заявили в суде.
В мае в Москве другой нарушитель во время погони сбил сотрудника ГИБДД, полицейского госпитализировали.
Нарушителя в результате задержали, по факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело.