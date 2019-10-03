В Москве арестовали сына вице-президента МТС после погони 

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Головинский суд Москвы арестовал на десять суток сына вице-президента МТС Алана Ибрагимова после попытки скрыться от сотрудников ГИБДД. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя суда.
В Москве арестовали сына вице-президента МТС после погони 
  • РИА Новости

«Суд признал Ибрагимова виновным по ч. 1 ст. 19.3 КоАП («Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции») и назначил наказание в виде административного ареста сроком на десять суток», — заявили в суде.

В мае в Москве другой нарушитель во время погони сбил сотрудника ГИБДД, полицейского госпитализировали. 

Нарушителя в результате задержали, по факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело.

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