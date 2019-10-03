Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил от должности главу Росгидромета Максима Яковенко.

Документ опубликован на сайте правительства.

«Освободить Яковенко Максима Евгеньевича от должности руководителя Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», — говорится в тексте.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, освобождающий от своих должностей ряд высокопоставленных руководителей различных ведомств, среди которых МЧС, СК и МВД. Также указом произведены назначения.

В частности, глава государства подписал указ, которым освободил от должности главу Федеральной службы исполнения наказаний Геннадия Корниенко.

30 сентября Корниенко исполнилось 65 лет, что является максимальным возрастом для службы генерал-полковника.