Медведев освободил от должности главу Росгидромета
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- РИА Новости
Документ опубликован на сайте правительства.
«Освободить Яковенко Максима Евгеньевича от должности руководителя Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», — говорится в тексте.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, освобождающий от своих должностей ряд высокопоставленных руководителей различных ведомств, среди которых МЧС, СК и МВД. Также указом произведены назначения.
В частности, глава государства подписал указ, которым освободил от должности главу Федеральной службы исполнения наказаний Геннадия Корниенко.
30 сентября Корниенко исполнилось 65 лет, что является максимальным возрастом для службы генерал-полковника.