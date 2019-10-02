В московской клинике прокомментировали сообщение о смерти пациентки после пластической операции

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Председатель совета директоров клиники «Семейная» Константин Симкин в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал сообщение о смерти пациентки после пластической операции.
В московской клинике прокомментировали сообщение о смерти пациентки после пластической операции
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«У нас были все надежды на её выздоровление, и, в принципе, то, как продвигалось её лечение, во многом давало нам основания для такой надежды. Потому что у неё уже было значительное улучшение состояния, и она была перевезена из кардиореанимации в реабилитационный центр», — заявил он.

Как утверждает Симкин, сама операция проходила в штатном режиме. По решению консилиума неврологов и реаниматологов, пациентку перевели в кардиореанимацию одной из столичных больниц, где она находилась около месяца.

Симкин добавил, что врачи готовы к сотрудничеству.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что в Москве завели уголовное дело по факту смерти пациентки после пластической операции в одной из частных клиник.

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