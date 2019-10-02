В Москве завели дело по факту смерти пациентки после пластической операции

В Москве завели уголовное дело по факту смерти пациентки после пластической операции в одной из частных клиник, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на ГСУ СК России по столице.

По информации следователей, 31-летняя женщина почувствовала себя плохо. Её доставили в городскую больницу, но, несмотря на оказанную помощь, она скончалась.

Дело возбудили по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть человека», передаёт интернет-издание argumenti.ru.

Запланированы судебно-медицинские экспертизы.

Ранее сообщалось, что в России закрыли 87 клиник пластической хирургии с начала года.