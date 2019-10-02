В Москве завели дело по факту смерти пациентки после пластической операции
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По информации следователей, 31-летняя женщина почувствовала себя плохо. Её доставили в городскую больницу, но, несмотря на оказанную помощь, она скончалась.
Дело возбудили по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть человека», передаёт интернет-издание argumenti.ru.
Запланированы судебно-медицинские экспертизы.
Ранее сообщалось, что в России закрыли 87 клиник пластической хирургии с начала года.