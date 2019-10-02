В ГИБДД объяснили регионам правила вынесения штрафов в непогоду

Госавтоинспекция России отправила в регионы разъяснения по поводу того, как вести себя с вынесением штрафов за нарушения, которые были совершены в непогоду и зафиксированы камерами на дорогах.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.

«Причиной подготовки данного документа послужила необходимость дальнейшего исключения из практики работы центров автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ряда проблемных аспектов, которые были выявлены в ходе проведённого системного анализа», — указали в ведомстве.

Как ранее сообщало издание «Коммерсантъ» со ссылкой на эксперта по безопасности дорожного движения Катерину Соловьёву, ГИБДД в своих разъяснениях отмечала, что штрафы с камер не должны выноситься, если нарушения зафиксированы во время тумана или сильного дождя, при отсутствии предупреждающих знаков о работе фиксирующего комплекса и при жалобах граждан на работу комплекса.

В августе газета «Известия» со ссылкой на замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максима Паршина писала, что на сайте госуслуг в 2020 году планируется запустить в тестовом режиме сервис для обжалования штрафов за нарушения ПДД онлайн.