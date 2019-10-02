Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» проверил качество куриных крыльев, сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт организации.

Исследована продукция брендов «Петелинка», «Троекурово», «Петруха», «Ржевское подворье», «Первая свежесть», «Ясные зори» и «Куриное царство».

По данным экспертов, проверку на безопасность не прошли «Троекурово», «Петруха», «Ржевское подворье» и «Куриное царство». В образцах превышен допустимый уровень показателя обсеменённости мезофильной микрофлорой.

В продукции «Ржевского подворья» обнаружены сальмонеллы, в продукции брендов «Троекурово», «Ржевское подворье» и «Ясные зори» — условно патогенные энтеробактерии рода Proteus.

Кроме того, в куриных крыльях брендов «Петелинка», «Петруха», «Первая свежесть» и «Куриное царство» найдено остаточное присутствие антибиотиков, но их содержание не превышает допустимого показателя.

Эксперты также выяснили, что крылья «Ржевского подворья» и «Ясных зорь» плохо очищены от перьев.

Организация рекомендовала к покупке только продукцию бренда «Первая свежесть».

Ранее «Взгляд» сообщал, что «Росконтроль» проверил качество венских сосисок.