В России заявили о росте количества эпизодов кибербуллинга

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Председатель комиссии по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Общественной палаты России Елена Сутормина заявила, что в этом году был зафиксирован рост количества эпизодов кибербуллинга.
В России заявили о росте количества эпизодов кибербуллинга
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Как сообщает РИА Новости, она отметила, что мониторинговый центр «Безопасность 2.0» обнаружил более 400 случаев кибербуллинга.

«В период с января по сентябрь наши специалисты зафиксировали 423 эпизода кибербуллинга, которые получили широкий общественный резонанс, широкий охват в социальных сетях, были опубликованы в региональных и федеральных средствах массовой информации», — сказала она.

По её словам, наиболее проблемными в этом плане регионами являются Москва, Московская и Астраханская области.

Особое беспокойство вызывает и тот факт, что конечной целью травли в интернете является реальное избиение, а также фиксация этого на видео, которое в итоге выкладывается в сеть.

«В период с января по сентябрь наши эксперты зафиксировали в три раза больше подобных инцидентов по сравнению с данными 2018 года (105 эпизодов)», — добавила она.

Ранее сообщалось, что крымчанин Андрей Камардин разработал и успешно внедряет в школах Феодосии курс для школьников, посвящённый безопасному поведению в интернете. Проект направлен на то, чтобы дети учились общению и работе в сети не на собственных ошибках, а с учётом опыта взрослых наставников. 

В августе член комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с Inforeactor оценила ситуацию с травлей подростков в интернете.

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