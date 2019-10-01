«На встречи с интернет-друзьями нужно ходить с родителями»: как школьников учат безопасному поведению в сети

Крымчанин Андрей Камардин разработал и успешно внедряет в школах Феодосии курс для школьников, посвящённый безопасному поведению в интернете. Проект направлен на то, чтобы дети учились общению и работе в сети не на собственных шишках, а с учётом опыта взрослых наставников. Школьников учат защищать свои персональные данные, не попадаться в зубы «кибер-хищников» и минимизировать риск стать жертвой интернет-травли.

Андрей Камардин — в прошлом преподаватель информатики и директор школы, теперь сотрудник телекоммуникационной компании — собрал и систематизировал правила безопасного поведения в сети, адаптировал их для школьников и организовал образовательный курс в нескольких школах Феодосии в Крыму.

Курс разбит на две части. Первая — урок для старшеклассников, где им объясняют, как защитить свои персональные данные, уберечь своё устройство от взлома и каким должно быть поведение в социальных сетях.

Андрей Камардин — автор курса «Безопасный интернет», Феодосия, Крым.

Вторая часть курса — урок, который сами старшеклассники ведут в шестых и седьмых классах. Виктория Кочубей — директор школы №9, где проходят занятия, — называет такой формат крайне удачным.

«Когда уроки безопасности в интернете проводятся самими детьми, это логично. Тогда и старшие лучше усваивают эти знания, к тому же примеряют на себя роль наставников, и малыши по-другому воспринимают информацию, когда она звучит из уст самих ребят, своих же коллег по школе», — говорит она.

Существенная часть курса посвящена защите персональных данных: ученикам напоминают о том, как важно не открывать подозрительные ссылки, установить антивирус и антишпионские программы, регулярно обновлять сложные пароли, создавать резервную копию важных сведений и беречь к ней доступ. Это одно из самых частых киберпреступлений, констатирует Андрей Камардин.

«Так как у меня украли пароль лишь от моей игровой площадки, то это не очень сильно повлияло на мою жизнь, — рассказывает ученик девятого класса Николай Тузов. — Но злоумышленники также могут украсть пароли от моих личных страниц в социальных сетях, присвоить мою личность в интернете, а это уже навредит не только мне, но и другим людям».

«На встречи с интернет-друзьями нужно ходить с родителями»: как школьников учат безопасному поведению в сети

Если с несанкционированными действиями в отношении своих устройств сталкивались почти все участники урока, то угрозы личной безопасности знакомы им, в основном, по рассказам сверстников или из публикаций СМИ.

Автор курса приводит несколько примеров, свидетелем которых он стал за время работы педагогом. Одна из его учениц, когда от её имени стали писать сверстникам нелицеприятные вещи, была вынуждена, спасаясь от травли, переехать в другой город. Другая девочка чуть не стала участницей одной из «групп смерти».

Чтобы не стать жертвой кибербуллинга, школьникам рекомендуется не публиковать свои контакты, меньше выкладывать фотографии и ограничить их комментирование.

«Не рассказывайте незнакомцам свою биографию. Блокируйте «нехороших» пользователей. Сообщайте администрации сайта или вместе с родителями напишите заявление в полицию. Научитесь делиться со взрослыми такой информацией», — отмечается в презентации.

Особенно важны доверительные отношения с близкими взрослыми для борьбы с «грумингом», то есть с действиями «интернет-хищников» по поиску и завлечению своих жертв, как правило, несовершеннолетних, через интернет.

Виктория Кочубей — директор школы №9, Феодосия, Крым.

«Виртуальный друг должен так и оставаться виртуальным. На встречи с интернет-друзьями нужно ходить с родителями. В случае предложения выполнить неприятные или неприличные действия — прервать общение», — перечисляет автор курса основные правила безопасности.

По мнению Андрея Камардина, дети — наиболее уязвимая группа интернет-пользователей.

Чтобы уберечь их от ошибок, важно дать им алгоритм безопасного поведения в сети, научить критически относиться к собственным действиям и поступкам своих виртуальных друзей.

«Ребёнок может находить в интернете практически любую информацию. Главное, чтобы он пользовался ей осмотрительно, осознанно и аккуратно», — резюмирует Камардин.