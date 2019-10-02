Три человека погибли в результате пожара на складе в Новокузнецке

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Три человека погибли в результате пожара на складе кровельных изделий в Новокузнецке.
Три человека погибли в результате пожара на складе в Новокузнецке
  • © РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

«Пожар на складе кровельных изделий... Спасатели вынесли три тела, дежурят две бригады скорой помощи», — сказал собеседник.

Как указывает агентство, в пресс-службе СК России по Кемеровской области подтвердили данные о как минимум одном погибшем при возгорании на складе.

Ранее один человек погиб, ещё четверо, включая двоих детей, пострадали в результате пожара в 17-этажном жилом доме на юго-западе Москвы.

В августе URA.RU сообщало, что в Курганской области организовали доследственную проверку по факту гибели трёх человек при пожаре.

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