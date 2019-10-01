Новый комплекс по переработке отходов откроют 18 октября в Подмосковье

Новый комплекс по переработке отходов откроют 18 октября в Коломенском городском округе, сообщает телеканал «360» со ссылкой на министра жилищно-коммунального хозяйства региона Евгения Хромушина.

«Также в этом году откроется такой же комплекс и в Егорьевске. Скорее всего, это произойдёт 1 ноября. Вся Московская область ждёт открытия этих объектов. Те, что функционируют, загружены на 100%», — рассказал он.

В настоящее время в области работают три современных комплекса по переработке отходов. Они расположены в Зарайске, Рошале и Серебряных Прудах.

До конца года планируется запустить ещё четыре таких комплекса, а в 2020-м — пять.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области 209 млн рублей выделили на рекультивацию свалок.