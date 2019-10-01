В школах и детсадах двух районов Хабаровского края ввели карантин

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В школах и детсадах двух муниципальных районов Хабаровского края ввели карантин, сообщает интернет-издание argumenti.ru.
В школах и детсадах двух районов Хабаровского края ввели карантин
  • РИА Новости

Как заявили в региональном Министерстве науки, из-за внебольничной пневмонии на занятия не придут учащиеся школ посёлков Охотск и Чегдомын, а в посёлке ЦЭС детсад закрыли из-за ОРВИ. Общее число заболевших в этих населённых пунктах составляет 30.

В детсадах Чегдомына закрыты две группы, в школе Советской Гавани — один класс. В Комсомольске-на-Амуре из-за вспышки ОРВИ от занятий освободили учеников семи классов.

Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбурге закрыли на карантин первую с начала учебного года школу.

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