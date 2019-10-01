Роспотребнадзор напомнил о мерах профилактики гриппа

Роспотребнадзор дал рекомендации по мерам профилактики гриппа, сообщает сайт «Аргументы и факты».

Как напомнили в ведомстве, вирус передаётся от человека к человеку прежде всего воздушно-капельным путём, и заразиться можно от стоящего рядом, который кашляет, чихает или даже просто разговаривает.

Рекомендуется надевать одноразовую медицинскую маску как при уходе за больным членом семьи, так и при посещении врача, если признаки гриппа уже появились.

Маску желательно носить и в людных местах во время сезонного подъёма заболеваемости. Менять её нужно каждые три часа или чаще.

Ранее врач-терапевт иммунолог Ирина Ярцева в беседе с НСН рассказала о важности вакцинации.