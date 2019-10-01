Путин подписал закон о ратификации Конвенции о статусе Каспийского моря

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, ратифицирующий Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря.
Путин подписал закон о ратификации Конвенции о статусе Каспийского моря
  • РИА Новости

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Ратифицировать Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, подписанную в городе Актау 12 августа 2018 года», — говорится в тексте федерального закона.

Ранее Государственная дума ратифицировала Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря. 

12 августа 2018 года в Актау прошла встреча глав России, Азербайджана, Казахстана, Туркмении и Ирана, на которой была подписана Конвенция о правовом статусе Каспийского моря.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить