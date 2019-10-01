Путин подписал закон о ратификации Конвенции о статусе Каспийского моря

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, ратифицирующий Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Ратифицировать Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, подписанную в городе Актау 12 августа 2018 года», — говорится в тексте федерального закона.

Ранее Государственная дума ратифицировала Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря.

12 августа 2018 года в Актау прошла встреча глав России, Азербайджана, Казахстана, Туркмении и Ирана, на которой была подписана Конвенция о правовом статусе Каспийского моря.