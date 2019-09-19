Конвенция о правовом статусе Каспийского моря ратифицирована в Госдуме

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Государственная дума ратифицировала Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Конвенция о правовом статусе Каспийского моря ратифицирована в Госдуме
  • РИА Новости

«Страны Каспийского моря проявили последовательность в своих решениях, стремление к равноправному диалогу и справедливому использованию ресурсов региона», — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Конвенция закрепляет режим судоходства и порядок коллективного использования акватории Каспийского моря. Одним из её основных принципов становится отсутствие в этой зоне вооружённых сил, которые не принадлежат участникам документа.

Отмечается, что ратификация сделает отношения партнёров по региону более стабильными и предсказуемыми. 

В конце июля президент России Владимир Путин внёс на ратификацию в Госдуму Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря.

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