Путин внёс на ратификацию Конвенцию о статусе Каспийского моря

Президент России Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря.

«Конвенция содержит положения, закрепляющие режим судоходства и порядок коллективного использования акватории Каспийского моря, механизмы установления границ территориальных вод и рыболовных зон, разграничения дна и недр Каспийского моря на секторы, условия прокладки подводных кабелей и трубопроводов и касающиеся других вопросов сотрудничества прибрежных государств», — приводит РИА Новости пояснительную записку к законопроекту.

В феврале 2019 года бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря.

12 августа 2018 года в Актау прошла встреча глав России, Азербайджана, Казахстана, Туркмении и Ирана, на которой была подписана Конвенция о правовом статусе Каспийского моря.

Иранский лидер Хасан Рухани выразил мнение, что подписание Конвенции о правовом статусе Каспийского моря лидерами России, Ирана, Казахстана, Азербайджана и Туркмении не позволяет США и НАТО установить там свои позиции.