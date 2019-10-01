Эксперт оценил планы по введению электронных прав

Короткая ссылка
Лидер движения «Сильная Россия» Антон Цветков в беседе с Nation News оценил заявление начальника ГИБДД России Михаила Черникова о том, что ведомство планирует реализацию проекта по введению электронных водительских удостоверений.
Эксперт оценил планы по введению электронных прав
  • © Konstantin Kokoshkin
  • globallookpress.com

«Мы эту идею давно поддерживаем. Переход на электронные водительские права, безусловно, облегчит жизнь водителей. Можно будет избежать ситуаций, когда человек забыл права, а его задерживают и эвакуируют машину», — заявил он.

По его словам, перед активным внедрением электронных прав необходимо соблюсти ряд условий.

Например, считает Цветков, нужно сделать так, чтобы у каждого инспектора ГИБДД был бесперебойный доступ в сеть для оперативной проверки на месте электронных прав.

Ранее начальник ГИБДД России Михаил Черников заявил, что Госавтоинспекция планирует реализацию проекта по введению электронных водительских удостоверений.

По его словам, для реализации проекта необходима модернизация существующего оборудования, а также внесение изменений в нормативные правовые акты.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков в беседе с НСН прокомментировал сообщение о том, что Министерство промышленности и торговли направило в правительство России предложение о повышении ставки утилизационного сбора на автомобили с 1 января 2020 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить