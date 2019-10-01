Эксперт оценил планы по введению электронных прав

Лидер движения «Сильная Россия» Антон Цветков в беседе с Nation News оценил заявление начальника ГИБДД России Михаила Черникова о том, что ведомство планирует реализацию проекта по введению электронных водительских удостоверений.

«Мы эту идею давно поддерживаем. Переход на электронные водительские права, безусловно, облегчит жизнь водителей. Можно будет избежать ситуаций, когда человек забыл права, а его задерживают и эвакуируют машину», — заявил он.

По его словам, перед активным внедрением электронных прав необходимо соблюсти ряд условий.

Например, считает Цветков, нужно сделать так, чтобы у каждого инспектора ГИБДД был бесперебойный доступ в сеть для оперативной проверки на месте электронных прав.

Ранее начальник ГИБДД России Михаил Черников заявил, что Госавтоинспекция планирует реализацию проекта по введению электронных водительских удостоверений.

По его словам, для реализации проекта необходима модернизация существующего оборудования, а также внесение изменений в нормативные правовые акты.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков в беседе с НСН прокомментировал сообщение о том, что Министерство промышленности и торговли направило в правительство России предложение о повышении ставки утилизационного сбора на автомобили с 1 января 2020 года.