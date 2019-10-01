Фонд Дятлова заявил о незаконной эксгумации тела участника группы
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По его словам, эксгумация произошла «в нарушение АПК, не в рамках уголовного дела, не следователем».
«По этому поводу мы подписали письмо, обратились к мэру, руководителю администрации Екатеринбурга с тем, чтобы разобраться в ситуации: почему была проведена эксгумация не в рамках уголовного дела, незаконно», — цитирует Черноусова РИА Новости.
Он подчеркнул, что процедура может проводиться только при возбуждении уголовного дела.
В свою очередь, глава фонда Юрий Кунцевич пояснил, что речь идёт о туристе Семёне Золотарёве.
В июле Следственный комитет получил обращение фонда «Памяти группы Дятлова», Русского географического общества и родственников погибших с просьбой возобновить расследование.