Фонд Дятлова заявил о незаконной эксгумации тела участника группы

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Тело одного из участников туристической группы Юрия Дятлова, погибшей в 1959 году на Среднем Урале, подверглось незаконной эксгумации. Об этом заявил юрист фонда Евгений Черноусов.
Фонд Дятлова заявил о незаконной эксгумации тела участника группы
  • © Перевал Дятлова. В стране таинственных знаков
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По его словам, эксгумация произошла «в нарушение АПК, не в рамках уголовного дела, не следователем».

«По этому поводу мы подписали письмо, обратились к мэру, руководителю администрации Екатеринбурга с тем, чтобы разобраться в ситуации: почему была проведена эксгумация не в рамках уголовного дела, незаконно», — цитирует Черноусова РИА Новости.

Он подчеркнул, что процедура может проводиться только при возбуждении уголовного дела.

В свою очередь, глава фонда Юрий Кунцевич пояснил, что речь идёт о туристе Семёне Золотарёве.

В июле Следственный комитет получил обращение фонда «Памяти группы Дятлова», Русского географического общества и родственников погибших с просьбой возобновить расследование.

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