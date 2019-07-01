СК просят возобновить расследование гибели группы Дятлова
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Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на юриста Евгения Черноусова.
«Я сегодня передал это заявление, там поставили печать на копии в Следственном комитете. Заявление получилось где-то на шести листах, и ещё я приложил пояснительную записку тоже листов на семь», — сказал он.
По словам юриста, всё было зарегистрировано.
Ранее стало известно о намерении фонда обратиться в Следственный комитет с соответствующей просьбой.
1 марта в СК заявили, что смерть участников группы под руководством Дятлова связана со сходом снежной лавины и неопытностью.
По версии следователей, участники были слабо подготовлены.
16 февраля учёные из Швеции представили свою версию гибели туристов, согласно которой причиной трагедии могла стать погода.