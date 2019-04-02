Фонд памяти группы Дятлова намерен обратиться в Следственный комитет

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Общественный фонд «Памяти группы Дятлова» намерен обратиться в Следственный комитет с просьбой о возобновлении следственных действий по факту трагедии. Как сообщил ТАСС руководитель фонда Юрий Кунцевич, заявление планируется подать в апреле.
Фонд памяти группы Дятлова намерен обратиться в Следственный комитет
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«Да, мы планируем подать просьбу в СК о возбуждении уголовного дела. Я думаю, тянуть мы с этим не будем, у нас не остаётся другого варианта, кроме как обратиться в Следственный комитет. Я думаю, в апреле уже заявление напишем», — сказал Кунцевич.

По его словам, заявление напишет адвокат на основании доверенности родственников.

Ранее Следственный комитет России сообщил, что смерть участников туристической группы под руководством Игоря Дятлова в 1959 году связана со сходом снежной лавины и неопытностью.

В начале февраля официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной на видеоканале «Эфир» назвал три наиболее вероятные версии гибели группы туристов под руководством Игоря Дятлова в 1959 году в горах Северного Урала.

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