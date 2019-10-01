В Москве не станут отключать отопление при потеплении

Заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Москвы Пётр Бирюков заявил, что отключать отопление в московских квартирах при временном потеплении не будут.

Об этом сообщает ТАСС.

«Отключение отопления возможно выполнить поэтапно только в течение трёх дней. В связи с тем, что потепление накануне зимнего отопительного периода является кратковременным, отключение систем отопления осуществляться не будет», — сказал он.

Однако Бирюков добавил, что при потеплении температура в батареях будет понижена до наиболее комфортной и оптимальной.

27 сентября пресс-служба ПАО «МОЭК» заявила, что все здания Москвы, включая административные и торговые помещения, подключены к отоплению.

30 сентября URA.RU сообщало, что в Челябинске без отопления остаются 300 домов.