В Москве не станут отключать отопление при потеплении

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Заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Москвы Пётр Бирюков заявил, что отключать отопление в московских квартирах при временном потеплении не будут.
В Москве не станут отключать отопление при потеплении
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  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ТАСС.

«Отключение отопления возможно выполнить поэтапно только в течение трёх дней. В связи с тем, что потепление накануне зимнего отопительного периода является кратковременным, отключение систем отопления осуществляться не будет», — сказал он.

Однако Бирюков добавил, что при потеплении температура в батареях будет понижена до наиболее комфортной и оптимальной.

27 сентября пресс-служба ПАО «МОЭК» заявила, что все здания Москвы, включая административные и торговые помещения, подключены к отоплению.

30 сентября URA.RU сообщало, что в Челябинске без отопления остаются 300 домов.

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