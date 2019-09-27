В МОЭК заявили о включении отопления во всех зданиях Москвы

Пресс-служба ПАО «МОЭК» заявила, что все здания Москвы, включая административные и торговые помещения, подключены к отоплению.

Об этом говорится на сайте компании.

«ПАО «МОЭК» в соответствии с графиком в полном объёме завершил все мероприятия по подаче тепла для всех объектов Москвы. По состоянию на 16:00 27 сентября 2019 года теплом обеспечены 33 323 жилых зданий, 7 826 социальных объектов и 29 109 прочих зданий», — указывается в заявлении.

Уточняется, что процесс подключения отопления прошёл в штатном режиме и сбоев в работе оборудования не было.

Вместе с этим подчёркивается, что в ряде случаев отвечающим за эксплуатацию внутридомовых сетей непосредственно в зданиях и жилых домах организациям потребовалось время для наладки внутридомовых систем.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области более 98% социальных объектов обеспечены теплом и до 30 сентября отопление будет включено во всех многоквартирных домах.