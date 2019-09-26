В Подмосковье рассказали о ситуации с отоплением
- РИА Новости
Об этом губернатору Андрею Воробьёву рассказал вице-губернатор Дмитрий Пестов.
«В рамках постановления правительства мы внимательно отслеживаем, когда тепло должно быть включено, и, конечно, всегда делаем исключения — включаем отопление раньше. Точно предсказать прогноз погоды никто не может, поэтому с 20 сентября мы приступили к включению всех наших котельных», — заявил губернатор.
По его словам, на этот процесс требуется около 10 дней.
Как отметил Воробьёв, он знает обо всех поступающих жалобах и держит ситуацию под личным контролем.
Ранее Пятый канал сообщал об отопительном сезоне в Санкт-Петербурге.