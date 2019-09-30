В Челябинске без отопления остаются 300 домов

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В Челябинске без отопления остаются 300 жилых домов, сообщает URA.RU.
В Челябинске без отопления остаются 300 домов
  • Pixabay

«Ведётся регулировка или выведены в режим аварий около 300 домов. Часть домов планируется закончить сегодня, часть — в течение двух-трёх дней», — заявил на аппаратном совещании в мэрии начальник управления ЖКХ Дмитрий Петров.

По его словам, теплоноситель подан везде.

Как напомнил Петров, по поручению врио мэра Натальи Котовой, необходимо запустить все дома до 30 сентября.

Ранее, как сообщал телеканал «360», в Подмосковье рассказали о ситуации с отоплением.

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