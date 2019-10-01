В Красноярском крае возбудили дело о мошенничестве против экс-чиновницы

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Следственный комитет подозревает экс-главу Министерства социальной политики Красноярского края в хищении 2 млн рублей, выделенных из бюджета на подарки ветеранам Великой Отечественной войны.
В Красноярском крае возбудили дело о мошенничестве против экс-чиновницы
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное отделение СК.

По данным ведомства, уголовное дело в отношении бывшей чиновницы, чья фамилия не называется, возбуждено по статье «Мошенничество» на основании материалов УФСБ региона.

«По предварительной версии следствия, в марте 2018 года подозреваемая и ряд подчинённых ей должностных лиц Министерства социальной политики Красноярского края по предварительному сговору похитили бюджетные средства Красноярского края в сумме более 2 млн рублей, выделенные для приобретения подарков ветеранам ко Дню Победы в Великой Отечественной войне», — указывается в сообщении.

Уточняется, что бывший министр отрицает причастность к совершению преступления.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Санкт-Петербурге задержали воспитателя детского сада, подозреваемую в мошенничестве с квартирой 93-летней узницы концлагеря.

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