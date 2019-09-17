В Петербурге задержали подозреваемую в мошенничестве с квартирой узницы концлагеря

В Санкт-Петербурге задержали воспитателя детского сада, подозреваемую в мошенничестве с квартирой 93-летней узницы концлагеря, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу СК России.

По имеющимся данным, женщина уговорила потерпевшую заключить договор купли-продажи на 4,4 млн рублей, но денежные средства не передала. В настоящее время пенсионерка живёт у родственников.

Внук потерпевшей обратился к главе СК России Александру Бастрыкину и заявил, что полицейские отказались заводить уголовное дело. Бастрыкин отметил, что права пенсионерки должны быть защищены и поручил в кратчайшие сроки провести проверку.

По итогам проверки дело возбудили, а подозреваемую задержали. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.

Ранее Tagilcity.ru сообщал, что прокуратура в Екатеринбурге проверила сообщения СМИ о незаконной продаже квартиры ветерана Великой Отечественной войны.