Прокуратура проверила сообщения о незаконной продаже квартиры ветерана войны

Прокуратура в Екатеринбурге проверила сообщения СМИ о незаконной продаже квартиры ветерана Великой Отечественной войны, передаёт Tagilcity.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Установлено, что квартира была единственным жильём пенсионерки. Недвижимость продавали дважды — в 2015 и 2018 годах без передачи денег в размере 2,9 млн рублей. В первом случае квартиру продали знакомой ветерана, во втором — незнакомому лицу.

Прокуратура обратилась в суд, и сделки купли-продажи были признаны ничтожными.

Также заведено уголовное дело. Статья — «Мошенничество, повлёкшее лишение права гражданина на жилое помещение».

Ранее URA.RU сообщало, что на Урале прокуратура потребовала признать недействительной сделку, из-за которой ветеран осталась без квартиры.