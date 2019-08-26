Прокуратура проверила сообщения о незаконной продаже квартиры ветерана войны

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Прокуратура в Екатеринбурге проверила сообщения СМИ о незаконной продаже квартиры ветерана Великой Отечественной войны, передаёт Tagilcity.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Прокуратура проверила сообщения о незаконной продаже квартиры ветерана войны
  • РИА Новости

Установлено, что квартира была единственным жильём пенсионерки. Недвижимость продавали дважды — в 2015 и 2018 годах без передачи денег в размере 2,9 млн рублей. В первом случае квартиру продали знакомой ветерана, во втором — незнакомому лицу.

Прокуратура обратилась в суд, и сделки купли-продажи были признаны ничтожными.

Также заведено уголовное дело. Статья — «Мошенничество, повлёкшее лишение права гражданина на жилое помещение».

Ранее URA.RU сообщало, что на Урале прокуратура потребовала признать недействительной сделку, из-за которой ветеран осталась без квартиры.

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