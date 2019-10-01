В МИД оценили реакцию НАТО на предложенный Россией мораторий по РСМД

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Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что реакция НАТО на предложенный Россией мораторий по РСМД разочаровывает.
В МИД оценили реакцию НАТО на предложенный Россией мораторий по РСМД
  • © Global Look Press

Об этом сообщает РИА Новости.

«Реакция Североатлантического альянса в целом и входящих в него стран разочаровывает. К сожалению, мы не видим готовности последовать нашему примеру, но будем продолжать работать в направлении того, чтобы эта идея была реализована, потому что альтернативой будет резкое ухудшение ситуации с безопасностью в Европе и, возможно, в других регионах», — сказал он.

25 сентября сообщалось, что президент России Владимир Путин направил ряду стран, в том числе членам НАТО, послание, в котором содержалось предложение ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.

В частности, письмо от президента России о моратории на развёртывание РСМД в Европе получила глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини.

2 февраля Путин заявил, что Россия не будет размещать ракеты средней и меньшей дальности в регионах мира до тех пор, пока в них не появится аналогичное оружие американского производства.

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