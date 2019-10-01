СМИ: Сокращение числа чиновников может обойтись в почти 5 млрд рублей

На увольнение федеральных чиновников в ближайшие три года планируется потратить 4,8 млрд рублей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Минфин.

Отмечается, что данные средства планируется направить на выплаты увольняемым сотрудникам федеральных госорганов.

Ранее первый замминистра финансов России Татьяна Нестеренко сообщила, что российские власти с 2020 года начнут реализацию реформы в сфере госуправления. Она приведёт к масштабному сокращению численности госслужащих в течение нескольких лет.

Пресс-секретарь премьер-министра России Олег Осипов отметил, что заявление Минфина России о сокращении численности госслужащих преждевременно, правительство не принимало окончательного решения.