СМИ: Сокращение числа чиновников может обойтись в почти 5 млрд рублей
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Отмечается, что данные средства планируется направить на выплаты увольняемым сотрудникам федеральных госорганов.
Ранее первый замминистра финансов России Татьяна Нестеренко сообщила, что российские власти с 2020 года начнут реализацию реформы в сфере госуправления. Она приведёт к масштабному сокращению численности госслужащих в течение нескольких лет.
Пресс-секретарь премьер-министра России Олег Осипов отметил, что заявление Минфина России о сокращении численности госслужащих преждевременно, правительство не принимало окончательного решения.