СМИ: Сокращение числа чиновников может обойтись в почти 5 млрд рублей

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На увольнение федеральных чиновников в ближайшие три года планируется потратить 4,8 млрд рублей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Минфин.
СМИ: Сокращение числа чиновников может обойтись в почти 5 млрд рублей
  • © РИА Новости

Отмечается, что данные средства планируется направить на выплаты увольняемым сотрудникам федеральных госорганов.

Ранее первый замминистра финансов России Татьяна Нестеренко сообщила, что российские власти с 2020 года начнут реализацию реформы в сфере госуправления. Она приведёт к масштабному сокращению численности госслужащих в течение нескольких лет.

Пресс-секретарь премьер-министра России Олег Осипов отметил, что заявление Минфина России о сокращении численности госслужащих преждевременно, правительство не принимало окончательного решения.

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