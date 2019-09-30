Эксперт прокомментировал планы по введению электронных прав

Автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с Nation News прокомментировал заявление начальника ГИБДД России Михаила Черникова о том, что ведомство планирует реализацию проекта по введению электронных водительских удостоверений.

«Ранее мы уже видели введение электронных страховок и других документов», — напомнил Субботин.

По его словам, очевидно, что с такими правами усилится контроль, и особенно это будет актуально для тех, кто ездит по разным регионам.

«Инспектору нужно будет понимать, что это за права, не просроченные ли они и так далее. Но, думаю, технически сделать это не проблема», — сказал эксперт.

Ранее начальник ГИБДД России Михаил Черников заявил, что Госавтоинспекция планирует реализацию проекта по введению электронных водительских удостоверений.

По его словам, для реализация проекта необходима модернизация существующего оборудования, а также внесение изменений в нормативные правовые акты.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков в беседе с НСН прокомментировал сообщение о том, что Министерство промышленности и торговли направило в правительство России предложение о повышении ставки утилизационного сбора на автомобили с 1 января 2020 года.