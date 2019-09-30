В Госдуме оценили идею разрешить потенциальным водителям оспорить результаты экзамена

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Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов в беседе с телеканалом «360» оценил идею разрешить потенциальным водителям оспорить результаты экзамена на права.
В Госдуме оценили идею разрешить потенциальным водителям оспорить результаты экзамена
  • РИА Новости

«Такими правами потенциальный водитель должен обладать», — заявил он.

По его словам, каждая сторона должна иметь возможность доказывать свою правоту в суде.

Депутат также поддержал возможное введение электронных прав.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков в беседе с НСН прокомментировал сообщение о том, что Министерство промышленности и торговли направило в правительство России предложение о повышении ставки утилизационного сбора на автомобили с 1 января 2020 года.

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