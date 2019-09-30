В Госдуме прокомментировали повышение с 2020 года акцизов на вина

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Первый заместитель комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с ФАН прокомментировал повышение с 2020 года акцизов на вина.
В Госдуме прокомментировали повышение с 2020 года акцизов на вина
  • РИА Новости

Как считает депутат, это поможет очистить отечественные прилавки от некачественного вина и поспособствует реализации антиалкогольной политики.

«Нам надо принимать закон о виноградарстве и — как вытекающий из него — закон о виноделии», — заявил Онищенко.

По его мнению, нужно уделять внимание развитию виноградарства как для выращивания пищевого винограда, так и для производства вин.

Ранее председатель правления Черноморского форума виноделия Виталий Меркушев в беседе с НСН прокомментировал повышение акцизов.

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